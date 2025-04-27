У Ватикані показали гробницю Папи Франциска: її відкрили для відвідувачів
- Гробницю Папи Франциска у базиліці Санта-Марія-Маджоре відкрили для відвідувачів, вона розташована біля вівтаря Святого Франциска.
- Гробниця виготовлена з мармуру, видобутого в італійській Лігурії, на прохання Папи, предки якого походять з цього регіону.
Гробницю Папи Римського Франциска у базиліці Санта-Марія-Маджоре, одній з чотирьох основних базилік Риму, що знаходиться на Есквілінському пагорбі, відкрили для відвідувачів.
Про це повідомляє Vatican News, передає 24 Канал з посиланням на публікацію пресслужби у соцмережі Х. Церква вшановує пам’ять покійного Папи "дев’ятиденною" жалобою.
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Гробницю відкрили для відвідувачів
Санта-Марія-Маджоре була першою церквою, присвяченою Діві Марії, коли вона була побудована в 4 столітті. Базиліка розташована біля Колізею, за два кроки від гамірного та центрального вокзалу міста Терміні, що за межами Ватикану.
Ватикан оприлюднив зображення гробниці Папи Франциска. Вона розташована в бічній ніші базиліки біля вівтаря Святого Франциска. На ній міститься лише напис "Франциск" і зображення наперсного хреста покійного понтифікат.
За даними пресслужби, мармур, з якого виготовлена гробниця, видобутий в італійському регіоні Лігурія. Кардинал Роландас Макрікас розповів, що це було бажанням самого Франциска, оскільки з цієї землі походять його предки.
Нагадаємо, церемонія поховання була приватною, і тривала вона орієнтовно пів години, але попрощатися з Папою Римським Франциском від 09:00 змогли близько 400 тисяч людей. Серед них – понад 60 високопосадовців з різних країн.