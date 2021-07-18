Вулиці перетворилися в річки: білоруське Гродно накрила масштабна негода – фото, відео

В Білорусі через негоду 17 липня пошкодився приблизно 21 населений пункт Гродненської області. Є інформація про загиблих та постраждалих.

Сильний вітер пошкодив дах 7 житлових будинків і 7 сільськогосподарських будівель. Також в області зафіксували 11 інцидентів з падіннями дерев.

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Негода у Гродно

У Гродно від 17:20 до 20:30 випало 50,1 міліметра дощу за місячної норми 78 міліметрів – злива затопила дороги. Працівники Міністерства надзвичайних ситуацій досі намагаються відкачати воду і прибрати повалені дерева.

Порив вітру фіксували до 24 метрів в секунду.

Також у місті водії перекрили рух на одній з трас, рятуючи свої автомобілі під мостом від граду. Слідом за Гродно під воду почав йти і Мінськ.

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Затопило двори і вулиці

Вулиці у приватному секторі перетворилися в річки. Затопило також деякі двори. Люди рятували домашніх тварин. Дісталося і торговим центрам міста.

Найбільша за розмірами калюжа утворилася на вулиці Південній. Як відзначили водії, її глибина діставала до пів метра.



Калюжа на вулиці Південній / Фото з телеграм-каналу "Новости Гродно"

За словами місцевих, заливати дорогу саме в цьому місці почало тільки цього літа. Це відбулось після реконструкції перехрестя вулиці Південної з Проспектом Янки Купали, через будівництво нової дороги і четвертого моста.

Гродно затопило / Фото "Беларусь сегодня"

Обвалився міст, який мав відкривати Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мав у Гродно 17 липня урочисто відкрити новий міст. З цієї нагоди поряд встановили сцену, де були заплановані концерт і світлове шоу. Але захід перенесли через негоду.

До відкриття міст вже вдруге доводиться лагодити і майже заново відновлювати зливні стоки, схили і зміцнення довкола опор.

Тільки після пів години після початку дощу міст поламався. Під ушкодженою спорудою вода вимила пласти землі під огорожами і на схилах вздовж дороги.



Міст вже вдруге обвалився / Фото AutoGrodno

Обвалений міст у Гродно / Фото Sputnik Беларусь

За словами голови Гродненського облвиконкому Володимира Караніка, міст нібито обвалився через навантаження на зливову каналізацію. "Можливо, дійсно, річ у тому, що клімат змінюється, і нам треба бути готовим, зокрема і до таких опадів", – додав він.