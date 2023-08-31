У громад заберуть 4% ПДФО, які призначались для стримання тарифів, – Продан

Мінфін планує відібрати у місцевих громад 4% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які надавалися урядом для стримування тарифів на тепло начебто через неефективне використання цих коштів. Це маніпуляції, тому що Мінфін не мав інформації про використання цих коштів.

Про це заявила народна депутатка VII і VIII скликань, радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан у колонці для LB.ua.

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"Мінфін листом від 16.08.2023 повідомив на всю країну, що з 2024 року в місцеві бюджети буде зараховуватись 60% ПДФО замість 64%, як це було раніше. А 28.08.2023 звернувся в регіони за інформацією про використання тих 4%, які вже вирішив забрати. Хоча причиною вилучення доходів у громад Мінфін озвучив керівництву держави та народним депутатам від монобільшості, що муніципалітети неефективно використали додаткові 4% ПДФО", – зазначила Продан.

Тобто, оголошуючи параметри місцевих бюджетів на 2024 рік без 4% ПДФО, Мінфін взагалі не володів інформацією і статистику для вищого керівництва держави та народних депутатів брав "зі стелі",

– наголосила народна депутатка.

Центральна влада тисне на регіони

Вона нагадала, що 4% податку на доходи фізичних осіб, про які йдеться, були передбачені Меморандумом між урядом та органами місцевого самоврядування від 30 вересня 2021 року як додаткові фінансові ресурси для стримання росту тарифів на тепло.

За словами Продан, центральна влада зараз здійснює тиск на регіони, щоб обґрунтувати своє рішення про зменшення відсотка ПДФО для місцевих бюджетів.

Мінфін зрозумів, що розрахунків своєї позиції не має, та листом від 28.08.2023 звернувся до регіонів з проханням терміново надати інформацію про використання додаткових 4% ПДФО. Сьогодні громади говорять про тиск з центру на місцевих начфінів, щоб ті "намалювали" дані про те, що грошей Мінфін дав більше, ніж витратили на тепло у 2022 році,

– наголосила Оксана Продан.

При цьому Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, вже 24.08.2023 надала парламенту, уряду та Офісу Президента України розрахунки про те, що 4% ПДФО недостатньо покриває потребу громад для стримування тарифів на тепло, повідомила Продан.

"Маніпуляції Мінфіну з 4% ПДФО є приводом для президента, прем'єр-міністра та народних депутатів України поставити питання: обіцянка збільшити фінансування ЗСУ шляхом вилучення "військового" ПДФО у громад – теж нахабна брехня?" – резюмувала Оксана Продан.