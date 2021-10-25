Громада, яка ламає стереотипи: чим дивує креативне село на Луганщині

Українці хочуть жити краще – у чистих дворах, на відремонтованих вулицях, мати цікаві зони відпочинку. Найкраще виходить наводити лад там, де місцеві мешканці і влада працюють спільно. Це, зокрема, про Новопсков на Луганщині.

Вишиванка на сходах – запросто, мотузковий парк для дітей – будь ласка, гігантські квітники замість витоптаних газонів – теж можуть. Про те, як креативить невгамовна Новопсковська громада – дізнавайтесь далі.

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Новопсковська громада – це 21 населений пункт у Старобільському районі на півночі Луганщини. Там живе понад 23 тисячі людей. У 2020 році Новопсков переміг у конкурсі "Кращих практик місцевого самоврядування", створивши найкомфортніші умови для згуртування та активізації населення.

Як живе унікальне село на Луганщині

Звичайний весняний ранок в селі Осиновому. Комусь – у садок, хтось вже працює. Вручну чи з технікою. Місцевий староста розповів свої секрети, як зробити людей небайдужими до розвитку свого села. Микола Хіміч став староста села Осинового ще у 2016 році.

Він розповів, що люди не завжди були такими "легкими на підйом". Ще кілька років тому вони не дуже вірили, що у селі можливі зміни. Новообраний староста максимально вклався у роз'яснювальну роботу: зустрічі, публічні звіти та обговорення усіх питань – аж до можливості зрізати аварійне дерево.



На Луганщині громаду об'єднав староста / Фото з фейсбуку Новопсковськії селищної ради

Щоб бути на постійному зв'язку, він почав адмініструвати кілька онлайн-сторінок і груп села у соціальних мережах. Хіміч переконаний, що з людьми завжди треба говорити.

Місцева влада зрозуміла силу соціальних мереж. Сесії селищної ради, локальні новини публікуються для всіх мешканців. І така публічність народжує місцевих зірок. Це про нашу наступну героїню.

На Луганщині люди висадили масштабний квітник

Ірина Ковальова, місцева мешканка, разом з свою мамою висадили двохсотметровий квітник уздовж селищного тротуару. Спочатку вони самі обробили землю, потравили бур'ян, і почали садити іриси та тюльпани, весняні нарциси, осінні квіти і літні – айстри, чорнобривці. Однак іриси найяскравіше цвітіння дають, тому люди помітили.



На Луганщині висадили двохсотметровий квітник / Фото з фейсбуку Новопсковськії селищної ради

Допис про "ірисовий рай" набрав рекордну кількість переглядів на фейсбук-сторінці Новопсковської громади. Тепер доглядати за квітником допомагають сусіди.

Не скажу, що відчула себе зіркою. Було приємно, звісно, що звернули увагу на нашу громаду завдяки моїм старанням і старанням моєї сім'ї, моєї мами,

– розповіла вона.

Усвідомлення власного впливу на стан речей у громаді спонукає людей розв'язувати найнесподіваніші питання. Наприклад, провести "антиковідний" випускний.

Випускникам школи провели справжній бал

Світлана Корж, місцева мешканка, створила електронну петицію на вебсайті селищної ради. Необхідну для розгляду кількість голосів вона набрала уже за 12 годин. "Депутати почули нас і наших дітей, і дозволили провести свято останнього дзвоника та випускний бал. У межах, звісно, тих можливостей і санітарних норм, які діяли на час проведення", – пояснила вона.



Школярам провели випускний бал / Фото з фейсбуку Новопсковськії селищної ради

Як розповіла Корж, свято відбулося на території шкільного подвір'я. Це було вперше в історії школи, оскільки ці заходи зазвичай проходили в приміщенні будинку культури і були більш офіційними. Натомість захід вдався душевним та домашнім, а діти залишилися задоволеними.

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Так петиція не лише ощасливила дітей. Вона показала їм приклад того, як спільними зусиллями досягати чудових результатів.

Які ще цікаві проєкти реалізували у селі

У селищі зробили мотузковий парк для дітей. Батьки подати необхідну заявку, тож їм вдалось отримати з бюджету 200 тисяч гривень на втілення проєкту. Загалом на бюджет участі подали 60 проєктів від кожного населеного пункту громади.

Якщо раніше переважна більшість жителів приходила з проблемою: "Зроби!". То зараз дуже багато людей приходять: "Давайте зробимо спільно",

– розповів Новопсковський селищний голова Вадим Гаєв.

Він наголосив, що люди приходять з ідеями, вони готові включатись в реалізацію і розв'язання цих проблем, реалізацію своїх ідей і впровадження їх у життя. Яскраві сходи – теж результат спільної праці. Спочатку бетонні сходи відремонтували коштом бюджету громади.

Як розповіла Тетяна Червенко, начальниця відділу комунікацій з громадськістю Новопсковської селищної ради, схему розпису сходів обирали у фейсбуці. Переміг проєкт вишиванки від місцевої авторки. Розфарбувати сходи запросили усіх охочих. Загалом на роботу витратили 4 години часу та 10 літрів фарби.



У селищі громада регулярно виходить на толоку / Фото з фейсбуку Новопсковськії селищної ради

За останні 2 роки на заходи зі згуртування своїх людей Новопсков витратив понад 4,5 мільйона гривень. Зокрема на фінансування бюджету участі, висвітлення роботи у ЗМІ, проведення локального етнофестивалю.

У цьому селі на прибирання виходять вже багато років поспіль. Серед охочих – чимало спортсменів. Місцеві мешканці займають армреслінгом. Новопсковська громада завойовує довіру своїх людей, говорить з ними і вміє слухати. І так, поступово, приходить розуміння спільної відповідальності за створення комфортних умов: у своєму дворі, на своїй вулиці, у своєму селі та у своїй громаді.