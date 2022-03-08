У громадах на півночі Київщини гуманітарна катастрофа: окупанти не пропускають допомогу

8 березня 2022 , 11:15
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Джерело:

Київська ОВА

Північ Вишгородського району Київщини перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Адже окупанти не впускають допомогу.

Наразі допомогти вдається лише тим жителям, які самотужки вибираються з окупованих територій. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба 8 березня. 

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На межі гуманітарної катастрофи перебувають Поліська, Димерська та Іванківська громади. 

До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам,
– мовиться в повідомленні.

Евакуація населення з Вишгородського району відбувається. Однак є змога допомагати лише тим людям, які вибралися самі.

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Автор: Марта Кушка