У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги громадський транспорт у Києві зупинятиме рух. Водії паркуватимуться у безпечному місці та відповідно до правил дорожнього руху.

Після зупинки руху пасажири мають покинути транспорт та знайти найближче укриття. Про це повідомили в КМДА 1 серпня.

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Наземний громадський транспорт припинятиме рух під час тривоги

Відсьогодні весь наземний громадський транспорт столиці, зокрема і приватні перевізники, не курсуватимуть містом під час повітряної тривоги,

– мовиться в повідомленні.

Метрополітен теж не працюватиме під час тривоги, як це було раніше. Він не здійснюватиме перевезення та припинятиме роботу станцій відкритого типу.

У Києві затвердили порядок видачі продуктів на випадок боїв

Якщо в столиці відбуватимуться активні бойові дії та не буде можливості придбати продукти, їх видаватимуть безкоштовно.

Отримати товари можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та пред'явивши в ЦНАПах такі документи:

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код,

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Продтовари видаватимуть на підставі виданого за заявою талона. Це робитимуть органи соцзахисту, територіальні центри соціального обслуговування громадян, центри соцслужб для сім'ї, дітей та районних у місті адміністрацій.

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