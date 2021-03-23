Хортиця, Тустань і Харків: у громадському транспорті Вроцлава показують ролики про Україну

У громадському транспорті Вроцлава транслюють відеоролики про цікаві місця України. Дорогою на роботу жителі та гості міста можуть дізнатися, що таке Тустань або насолодитися архітектурою Харкова.

Продюсерка медіапроєкту Ukraїner Наталка Панченко зауважила, що мова відео – польська.

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Відтепер на понад 1000 екранів у 400 одиницях міського транспорту (трамваї та автобуси) жителі цього міста щодня дивляться наші відео Ukrainer po polsku про Україну,

– розповіла Панченко.

За словами продюсерки, відео точно не залишать глядачів байдужими.

"От прямо зараз ви читаєте цей пост, а у Вроцлаві хтось їдучи на роботу, чи просто у справах сидить у міському транспорті й дивиться дорогою ролик про острів Хортиця та музей судноплавства або про село Крива Лука, що на Донеччині, чи про Тустань, або як раз про архітектуру Харкова", – ділиться Панченко.

Продюсерка переконана, "хтось захоче більше про те місце почитати, хтось згадає, що його сусід, чи колега по роботі у Харкові колись народився, хтось подумає: "О, прикольна та Україна", а хтось просто додасть місце з екрана у список тих, які обов'язково хоче відвідати".

Це досягнення Панченко назвала "проявом культурної дипломатії".