Громадяни не вірять у переговори з Росією, – Чубаров про опитування українців щодо Криму

Результати опитування українців щодо повернення Криму є позитивними у значних напрямках. Водночас більшість громадян не вірять у можливість нормального діалогу з Росією.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На його думку, громадяни України чітко висловлюються щодо тих заходів, які владі необхідно здійснювати для повернення Криму.

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Громадяни України вважають найбільш ефективними для деокупації Криму 2 заходи. Перший – дипломатичні зусилля для запровадження жорстких міжнародних санкцій проти Росії, зауважив Рефат Чубаров.

Другий – проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні, щоб приваблюватиме мешканців Криму. Ці 2 напрямки взаємопов'язані, додав він.

Чубаров: Переговори одразу увійдуть у глухий кут

Голова Меджлісу кримськотатарського народу сказав, що другий чинник, добробут, не спрацює без придушення санкціями Росії, тобто щоб змусити її повернутись в межі міжнародного права.

Громадяни не вірять у нормалізацію відносин з Росією шляхом переговорів,

– сказав Рефат Чубаров.

За його словами, люди розуміють, що якщо наполягати на переговорах, то вони розпочнуться на тих позиціях, на яких наразі перебувають Україна та країна-агресор. Тобто із захопленим Кримом та ОРДЛО, де Москва підтримує бандитів.

"З цих позицій починати переговори безглуздо. Вони одразу увійдуть у глухий кут. Переговори потрібно починати тоді, коли Москва відчуватиме ще більшу для себе загрозу, ніж піти з Криму і прибрати своїх агентів з Донбасу", – сказав голова Меджлісу.

Він розповів, що аби Росія вирішила піти з Криму і дала спокій Україну, мають відбутись дезінтеграційні процеси в самій Росії. Вони можуть розпочатися лише з погіршенням економічної ситуації.

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Опитування українців щодо Криму: коротко