Громадяни США гучно відсвяткували День незалежності – Голос Америки

День незалежності був перший великим святом у США з початку пандемії, яке відзначали майже без карантинних обмежень. Святкування були гучними, а для декого – особливо цінними.

Одягнуті у кольори національного прапора американці відзначили 245 років від Дня народження своєї країни. Паради, пікніки та масові зібрання вперше за понад рік були дозволені майже без обмежень.

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Водночас паради у США не мають військового забарвлення, це більше про можливості місцевих зібратися разом. Під вечір 4 липня небо повсюди запалили салютами.

Натомість 5 липня у США – ще один вихідний з нагоди Дня незалежності. Очікується, що автомобільні подорожі за ці дні будуть рекордними. Майже 45 мільйонів американців зібралися кудись поїхати — це на 5 % більше, ніж до пандемії, у 2019 році.

США наблизились до перемоги над COVID-19

Джо Байден заявив, що США впритул наблизились до перемоги над коронавірусом. Він назвав вакцинацію найбільшим проявом патріотизму. На святкування Дня незалежності США у Білому домі президент запросив тисячу гостей.

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