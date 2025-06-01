Сховали мільйони під одягом: на кордоні з Румунією затримали двох українців-порушників

Сімейна пара намагалася заїхати до Румунії в України з незадекларованими 1 400 000 доларів. Вони заховали гроші під своїм одягом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на прикордонну поліцію Румунії. Чоловік та дружина в суботу, 14 червня, намагалися пішки перейти кордон.

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На кордоні з Румунією затримали українців з великою сумою грошей

На пункті пропуску Вадул – Сірет інспектори прикордонної поліції та митниці виявили людей, які намагалися потрапити до країни. 49-річний громадянин України, та його 39-річна дружина, яка має румунсько-українське громадянство заховали під одягом готівку.

У чоловіка прикордонники виявили 810 000 доларів США, а в жінки – 590 000. Пара не задекларувала ці гроші відповідно до чинного законодавства.

На основі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку двох осіб, і цього разу на тілах двох людей було виявлено значні суми грошей,

– йдеться в повідомленні.

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Усі кошти довелося вилучити для подальшого розслідування. Кожного з порушників оштрафували на 15 000 леїв.

У прикордонній поліції Румунії повідомили, що перевезення незадекларованих сум, що перевищують 10 000 євро (або еквівалент в іншій валюті), заборонене та тягне за собою санкції, включаючи конфіскацію грошей.