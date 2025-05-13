Повоював всього 2 дні: ЗСУ взяли у полон громадянина Узбекистану

Громадян Узбекистану потрапив у полон ЗСУ на Лиманському напрямку. Він повівся на обіцяні виплати і хотів отримати російське громадянство.

Бранець поскаржився на малі зарплати в Узбекистані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 63 окрему механізовану бригаду ЗСУ "Сталеві Леви".

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Чоловік сам вийшов на українські позиції

Узбекистанець був поранений під час штурму і заблукав, ховаючись від дрона, після чого вийшов на позиції ЗСУ.

Чоловік розповів, що приїхав до Росії працювати на будівництвах.

Він сподівався згодом отримати громадянство Росії. Йому пообіцяли видати паспорт, якщо прослужить рік у російській армії, а також виплатити за це значну допомогу. Так чоловік й підписав контракт.

Платили 2 мільйони рублів. 100 тисяч сам використав, 800 тисяч відправив додому, а 1 100 000 залишилося на картці,

– розповів він.

За словами полоненого, раніше служби в армії він не проходив і, відповідно, на фронті також опинився вперше. Його кинули у штурмовики.

Повоювавши два дні на передовій, він відмовився воювати. Каже, що "шкодує" про свій вчинок і "обрав погану дорогу".

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"Думав, в армії послужу, повернуся назад. Виявляється, тут не армія, тут вбивати треба людину. Я не хочу вбивати людину", – сказав узбекистанець.

І додав, що не хоче "знищувати якусь країну".