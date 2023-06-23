У Кремлі панікують та не виключають громадянської війни в Росії через Пригожина, – ЗМІ

Напруга довкола Євгенія Пригожина у Росії тільки наростає. Через це у Кремлі вже почали задумуватися про те, що ймовірно, країну може охопити громадянська війна.

Про це пише російське видання "Важные новости" з посиланням на близьке до Кремля джерело, повідомляє 24 Канал. Видання стверджує, що в адміністрації Путіна зараз паніка.

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У Кремлі могли знати про задуми Пригожина

У повідомленні йдеться, що події, які розгортаються зараз довкола Євгенія Пригожина викликали неабияку паніку серед адміністрації диктатора. Однак там ще тиждень тому обговорювали те, що Пригожин "щось задумав".

У Кремлі вважають, що відео з наслідками удару по тиловому таборі найманців "Вагнера", яке опублікував Пригожин, є інсценуванням. Однак на тлі того, як розгортається ситуація, варіант початку громадянської війни у Росії не виключений.

Чому у Росії може спалахнути громадянська війна

Тривалий конфлікт Євгенія Пригожина з міністром оборони Росії Сєргєєм Шойгу, вочевидь, досягнув свого апогею 23 червня 2023 року. Керівник найманців "Вагнера" опублікував відео з наслідком удару по тиловому табору вагнерівців і заявив, що це справа рук регулярних російських військ. За його словами, Шойгу прибув до Ростова-на-Дону для втілення цього задуму і для удару були застосовані артилерія та авіація.

За словами Пригожина, Шойгу втік з Ростова-на-Дону, однак той пообіцяв зупинити його, назвавши міністра оборони країни-терориста тварюкою.

У Кремлі заявили, що знають про те, що відбувається і вживають заходів щодо цього, Водночас у мережі поширюють фото, на яких видно бронетехніку на вулиці Ростова.

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу.