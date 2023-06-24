На околицях Москви риють окопи й стоять БТР, – ЗМІ
Оскільки Євгеній Пригожин заявив, що планує дійти до Москви, то у російській столиці стало "тривожно". На околицях міста вже почали рити окопи.
До слова, 24 червня ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що "планує дійти до Москви", якщо Шойгу і Гєрасімов не відреагують на вимоги Пригожина. Яка ситуація нині у російській столиці – інформує 24 Канал.
До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії
На виїзді із Москви помітили БТР та окопи
Російські видання повідомляють, що на виїзді із Москви почали з'являтися окопи. Користувачі у мережі заявляють, що бронетранспортери помітили зі сторони району Ясеневе.
З того ж виїзду почали з'являтися й окопи. Повідомляють, що їх риють люди у військовій формі.
Окопи у Москві / фото із соцмереж
БТР на околицях Москви / фото із соцмереж
Варто зазначити, що район Ясенево розташований на Півдні Москви. Цей район має в'їзди із двох областей – Тульської та Калузької.
Дивіться на карті, де почали рити окопи
Що відомо про заколот Пригожина
- У п'ятницю 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оголосив війну Шойгу. Цьому передував буцімто ракетний удар по тиловій базі вагнерівців, якого завдало нібито російське міноборони.
- На ранок 24 червня стало відомо, що Пригожин разом з вагнерівцями захопили військові об'єкти у Ростовській області. Серед них – штаб Південного військового округу та аеродром. Згодом у мережі повідомили, що найманці встановлюють контроль й над об'єктами у Воронезькій області.
- Пресслужба ПВК "Вагнера" офіційно оголосила про початок громадянської війни у Росії.
- Через заколот Пригожина Путін вирішив звернутися до росіян. Він заявив, що такі дії кваліфікують як "зрадництво". Також він наголосив, що усі найманці будуть покарані.
- Окрім того, російський диктатор віддав наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот та пішли проти влади. Також він закликав вагнерівців "не дослуховуватися до марних обіцянок" Пригожина.