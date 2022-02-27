Гроші також перераховуватимуть на потреби тероборони, – НБУ про збір коштів для армії
Джерело:телеграм-канал Danil Getmantsev
Гроші зі спеціального рахунку, який відкрив Національний банк України, щоб зібрати їх для ЗСУ підуть також на забезпечення територіальної оборони. За 2 доби там назбиралось кілька сотень мільйонів гривень.
Про це написав у телеграм-каналі голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев після доповіді голови Нацбанку Кирила Шевченка.
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"НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів для ЗСУ. Перерахували 300 мільйонів гривень за першу добу, вчора надіслали на потреби армії – 450 млн. Гроші також перераховуватимуть на потреби територіальної оборони", – мовиться в дописі.
Реквізити рахунку
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708
Перекази в гривні:
- Банк: Національний банк України
- МФО 300001
- Рахунок № UA843000010000000047330992708
- код ЄДРПОУ 00032106
- Отримувач: Національний банк України
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Офіційну інформацію про спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на потреби армії можна переглянути за посиланням.
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Що відомо про спецрахунок для допомоги ЗСУ
- Нацбанк 25 лютого ухвалив рішення про відкриття спеціального рахунку. Гроші, які на нього надсилатимуть, підуть на підтримку Збройних сил України.
- Спеціальний рахунок – мультивалютний, тобто надіслати кошти можуть усі, хто бажає. У національній валюті – підтримати можуть український бізнес та громадяни.
- В іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані та єнах) – міжнародні партнери та донори.
- За першу добу, 25 лютого, надійшло майже 300 мільйонів гривень (в еквіваленті). У Нацбанку зазначили, що гроші надходили як від бізнесу й громадян України, так і від міжнародної спільноти.