Грошова допомога та реєстр: Рада схвалила закон про захист політв'язнів

Мовиться про законопроєкт №6104. У другому читанні його підтримали 288 нардепів.

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Законопроєкт створений для захисту українців, яких позбавили свободи внаслідок російської агресії. Ув'язнили їх, оскільки ті обороняли державний суверенітет України. Також мовиться про громадян, які перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Відповідно до законопроєкту, в Україні створять Комісію, яка надаватиме людині офіційний статус політв'язня. Також мають створити Єдиний реєстр політичних в'язнів.

Допомагатимуть грошима

Для політв'язнів передбачать грошову допомогу. Її надаватимуть щороку самому ув'язненому або його сім'ї.

Крім того, виділять одноразову державну грошову допомогу у разі смерті політв'язня, коли він був у полоні.

Одноразову виплату даватимуть політв'язням і після їхнього звільнення.

Скільки українців перебувають у російському полоні

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Росії та на окупованих територіях незаконно утримують 142 наших громадян.

Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова зауважила, що за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями держава-агресорка переслідує 130 українців.

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