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Гройсман назвав переваги розриву економічних відносин з Росією

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Гройсман розповів про переваги для України від розриву економічних відносин з Росією
Гройсман розповів про переваги для України від розриву економічних відносин з Росією / 24 Канал

Рішення Кабінету міністрів України про розрив програми економічного співробітництва з Росією піде на користь Україні, збалансує експортну політику та в результаті зробить державу сильнішою.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки – війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми були вимушені прийняти таке рішення. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Ми через розрив стаємо тільки сильнішими", – сказав глава уряду.

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При цьому Гройсман наголосив, що сьогодні необхідно будувати виробництво в Україні, розвивати власний продукт.

"Я радий, що ми відв’язались від залежності від Росії. Маємо величезний свій потенціал", – додав український прем’єр.

Нагадаємо, 21 березня Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Що таке програма економічного співробітництва? Документ, що відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів. У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрямки та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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