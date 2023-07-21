Від 250 до 300 блискавок за хвилину та град розміром з м'ячик: видовищні відео негоди в Італії

У середу ввечері, 19 липня, на півночі Італії у місті Верона негода показала справжнє світлове шоу. Під час грози блискавки били з такою швидкістю, що камера ледь встигала фіксувати їх. Не полишає негода Італію і до нині.

Як повідомили користувачі твітеру, у той день над озером Гарда зафіксували до 300 спалахів за 1 хвилину. Тобто блискавка била 5 разів за секунду, повідомляє 24 Канал.

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Добрячий ліній шторм

На відео сильний шторм зафіксував користувач соцмережі Паоло Олівьєрі.

"Нормальний" літній шторм на озері Гарда,

– зазначив він у своєму дописі.

Шторм над озером Града: відео

Зафіксував незвичайне видовище з іншого ракурсу й інший користувач. Він підняв камеру просто до неба, через що від перегляду відео може почати мерехтіти в очах.

У коментарях до відео у мережі грозу називають і гнівом богів, і приготування ними ж собі попкорну. Дехто навіть поцікавився, що так потурбувало давньоримського бога неба та грому Юпітера.

Також у коментарях доречно зазначали, що це погана погода, щоб діставати парасолі.

Природнє світлове шоу: відео

Зазначимо, що негода не хоче покидати Італію уже декілька днів.

Так, 20 липня провінції Тревізо, Падуя, Беллуно та Венеція громив все на своєму шляху величезний град, розмір якого сягав тенісного м'яча. Внаслідок цього були понищені автомобілі та вікна у будинках. У цей день кількість постраждалих від граду, падінь і розбитого скла зросла до 110.

Град, розміром з тенісний м'яч: відео



Град, що випав в Італії / La Stampa

А вже 21 липня в іншому північному місті держави, у Мілані, зафіксували на камери руйнівний торнадо. Він накрив населений пункт близько 11 ранку.

У Мілані зафіксували торнадо: відео

Що стало причиною "гніву богів"

Як зазначили в Obozrevatel з посиланням на служби цивільного захисту регіону Венето, така сильна гроза стала наслідком сильної спеки, що трималася протягом останніх днів. У результаті за цей період в атмосфері накопичилось багато енергії, яка вивільнилась саме під час грози.

Відомо, що негода 19 липня в Італії супроводжувалася не лише блискавицями, а й сильним вітром, який повалив чимало дерев та обірвав електричні дроти. Через це пожежним командам довелось більш ніж 300 разів виїжджати на виклики громадян. Також внаслідок негоди, на жаль, постраждало понад 100 осіб.

При цьому серйозну грозу спостерігали не лише у Вероні. Від неї постраждали й провінції Падуя, Тревізо, Віченца та Венеція.

Ба більше, за даними італійських ЗМІ, негода триватиме й далі. На вихідні дні під загрозою будуть північно-західні райони, особливо ті, що знаходяться поблизу гір. Попереджають, що в альпійських районах уздовж територій, що виходять на гори, можуть виникнути надзвичайно інтенсивні грози