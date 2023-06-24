На Київ насувається масштабна гроза: енергетики – в режимі готовності
24 червня 2023, 15:48Читать новость на русском
В Україні продовжується сезон негоди. Повідомляють, що вдень 24 червня гроза насувається на місто Київ. Енергетики вже перебувають у режимі готовності.
Грозу прогнозують у другій половині дня. Українців попередили про загрозу.
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У Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів,
– мовиться у повідомленні.
Людям нагадують про правила безпеки. Нехтувати ними не можна, адже це рятує життя. Зокрема, потрібно не наближатися до ліній електропередачі.Зауважте! Напередодні Львів накрила потужна гроза. Небо почорніло за лічені миті, а тоді почалася масштабна злива. Вітер поламав великі гілки дерев. У деяких населених пунктах області зникло світло.