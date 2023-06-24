На Київ насувається масштабна гроза: енергетики – в режимі готовності

В Україні продовжується сезон негоди. Повідомляють, що вдень 24 червня гроза насувається на місто Київ. Енергетики вже перебувають у режимі готовності.

Грозу прогнозують у другій половині дня. Українців попередили про загрозу.

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У Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів,

– мовиться у повідомленні.

Людям нагадують про правила безпеки. Нехтувати ними не можна, адже це рятує життя. Зокрема, потрібно не наближатися до ліній електропередачі.