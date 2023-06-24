На Київ насувається масштабна гроза: енергетики – в режимі готовності

24 червня 2023, 15:48
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Джерело:

Київська міська військова адміністрація

В Україні продовжується сезон негоди. Повідомляють, що вдень 24 червня гроза насувається на місто Київ. Енергетики вже перебувають у режимі готовності.

Грозу прогнозують у другій половині дня. Українців попередили про загрозу.

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У Києві та області ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим. Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів,
– мовиться у повідомленні.

Людям нагадують про правила безпеки. Нехтувати ними не можна, адже це рятує життя. Зокрема, потрібно не наближатися до ліній електропередачі.

Зауважте! Напередодні Львів накрила потужна гроза. Небо почорніло за лічені миті, а тоді почалася масштабна злива. Вітер поламав великі гілки дерев. У деяких населених пунктах області зникло світло.

 

Автор: Мар'яна Бекало