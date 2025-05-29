Київ накрила сильна гроза з градом: моторошні фото та відео негоди у столиці
- У Києві 29 травня сталася гроза з дощем і градом, що призвело до підтоплень і погіршення видимості на дорогах.
- Укргідрометцентр попередив про збереження небезпечних погодних умов до кінця доби в Києві та області, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
- У передмісті Києва, зокрема в Ірпені, негода призвела до падіння дерева на автомобіль.
У Києві 29 травня після 11 години почалася гроза та сильний дощ. Деякі райони столиці навіть накрив град.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу, а також місцеві телеграм-канали.
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Якою була негода у столиці
У столиці у четвер у першій половині дня почалася гроза. У місті йшла злива, а також сильно гримів грім.
У Києві було чутно грім: дивіться на відео
У деяких районах разом з дощем також пішов град. Окрім того, для водіїв погіршилася видимість на дорогах.
Деякі райони столиці накрив град: дивіться відео
Також відомо, що місцями вже зафіксували підтоплення вулиць. Подекуди на кадрах можна побачити, як "потік" градин лився з даху будинку.
У Києві погіршилася видимість для водіїв через дощ і град: дивіться відео
Кияни бачили град / Фото з місцевих телеграм-каналів
Над столицею також висіли великі чорні хмари. Через це перед початком грози у більшості районах міста стало темно, немов в апокаліптичних фільмах.
Якою була гроза у Києві 29 травня / Фото Владислава Кравцова та Ірини Вихрущ, 24 Канал
Окрім вулиць, під воду у столиці почали йти у будинки. На одному з відер зафіксовано, як злива пробралася в одну зі столичних багатоповерхівок.
Багатоповерхівку у Києві також зачепила злива: дивіться відео
В Укргідрометцентрі, своєю чергою, попередили, що небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області збережуться до кінця доби. У регіоні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,
– наголосили синоптики.
Ще кадри негоди у столиці / Відео "РБК-України"
Також зливи та грози фіксували у передмісті Києва. В Ірпені негода навіть призвела до того, що дерево впало на автомобіль.
В Ірпені дерево впало на автомобіль: дивіться відео