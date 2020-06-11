Буря із потужною зливою, громом та блискавками охопила Львів. Деякі вулиці міста затопило, користувачі у мережах публікують світлини із наслідками негоди.

Дощить у Львові вже кілька днів, однак така серйозна гроза неабияк налякала мешканців. На фото видно, що небо сильно затягнуло темними хмарами.



Початок грози у Львові / Фото 24 каналу



Гроза у Львові / Фото 24 каналу

Деякі вулиці міста вже встигло затопити, автомобілі на дорозі розсікають потоки води. Зливою не обійшлось – львів'яни показують фото із градом чималих розмірів.

Дивіться відео негоди у Львові:



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