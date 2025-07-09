У центрі Львова під час грози молодь не дала вітру повалити стенди з іменами загиблих воїнів

Днями Львів накрила сильна негода. Під час грози молодь не давала вітру повалити стенди з іменами полеглих воїнів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке поширила в тіктоці користувачка @annettekkt.

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Перехожі не дають вітру повалити стенди з іменами полеглих

В мережі оприлюднили відео, де 5 перехожих тримали стенди з іменами наших Героїв, щоб вони не впали під час буревію та не лежали на землі.

Ці стенди встановлені на вокзалі, площі Ринок та Личаківському цвинтарі.

На вчинок молоді відреагував мер міста Андрій Садовий. Він висловив вдячність за їхню небайдужість.

Дякую за цю небайдужість. За гідність. За людяність,

– написав у фейсбуці міський голова Львова.

Нагадаємо, західними областями у понеділок, 7 липня, пронісся потужний буревій. Негода наробила лиха на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті, Тернопільщині, Волині.