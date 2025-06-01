На Київ суне гроза, в області також помітили торнадо: кадри аномального явища
- У Києві та Київській області очікується гроза та торнадо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
- Оголошено І рівень небезпечності через сильні вітри та можливе ускладнення роботи підприємств і транспорту.
- Торнадо помітили у Бориспільському районі, кадри аномального явища активно публікують у мережі.
Негода та аномальні явища не покидають Україну. На Київ та область суне гроза, також в області помітили смерч.
Погіршення погоди очікується уже ввечері 11 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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На Київ суне гроза та торнадо
Синоптики дали попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Києва та Київської області.
У найближчу годину 11 червня з утриманням вночі 12 червня гроза,
– повідомили вони о 20:44.
Також очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Д️овідково. Погодні умови І рівня небезпечності можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
До слова, у мережі також активно публікують відео із торнадо, яке насувається на Київ. Його помітили у Бориспільському районі.
Смерч на Київщині: дивіться відео
Торнадо у Київській області: дивіться відео
Нагадаємо, що раніше метеорологи попереджали, що в Україні влітку можуть спостерігатися торнадо.
Ризик їхнього виникнення пов'язаний із посиленням вітру, грозовими дощами та градом.