Грози, град і шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають українців про негоду, яка накриє країну 9 червня. У всіх областях очікують грози, місцями град, а також потужні пориви вітру. Водночас у частині регіонів буде загроза виникнення пожеж.

Дощі не відступають з України, а 9 червня по всій території очікують погіршення погодних умов.

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Синоптики прогнозують грози, град і шквали

Вдень 9 червня скрізь прогнозують дощі та грози, місцями навіть падатиме град. Крім того, в окремих районах очікують шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

Через це по всій Україні оголосили I рівень небезпечності – жовтий.



Синоптики прогнозують 9 червня грози по всій Україні / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Попри опади, у деяких областях можуть спалахувати пожежі, через це там оголосили надзвичайний рівень небезпеки.

у більшості районів Волинської,

Рівненської,

Тернопільської,

Хмельницької,

Вінницької областей.



У деяких областях 9 червня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру