Грози, град і шквальний вітер: у ДСНС попередили про негоду в Україні

У центральних та південних областях України 19 серпня 2021 року можливе погіршення погодних умов. Синоптики очікують грози зі шквальним вітром та подекуди град.

Негода може охопити 11 областей України. ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки.

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Які області охопить негода

Грози пройдуть по всій Центральній Україні, окрім Вінницької області. Негода накриє Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську та Кіровоградську області. Окрім того негода накриє Південь та Схід України, окрім Луганщини.

Також можливі опади в окупованому Криму.

Температура повітря в цих регіонах буде різною: від +22...+24 градусів на Черкащині та Кіровоградщині до +30...+32 градусів на Донеччині та Харківщині.

Правила поведінки під час грози