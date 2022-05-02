Грози та комфортна весняна температура: прогноз погоди на 3 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 3 травня, буде теплою. Температурним рекордсменом стане Ужгород. Там обіцяють до +23 градусів.
Середня денна температура в Україні становитиме +17...+20 градусів. Найпрохолодніше буде у Донецьку та Сімферополі. Там прогнозують лише +15...+17 градусів.
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На Півночі та Сході обіцяють +16...+18 градусів. У Києві, за даними синоптиків, варто очікувати +17...+19 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вівторок завітає до українців з дощами. Також варто очікувати на грози. Водночас й сонце визирне у багатьох областях.
Синоптикиня зауважила, що українська красива природа підтримує українських захисників та захисниць, а також цивільне населення. Весняні пейзажі допомагають боротися з тривогою та долати страхи війни.
Діденко наголосила, що упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі. Негода також торкнеться Вінниччини. В областях може лунати грім. Місцевих жителів закликали не лякатися.
Тим часом на Півдні та Сході більшість дня буде сонячною. Прогнозують помірний весняний вітер.
Температура повітря 3 травня очікується комфортною, протягом дня +15...+20 градусів. І нарешті ночі поступово стають трохи теплішими, принаймні, без заморозків,
– мовиться у повідомленні.
Синоптикиня зауважила, що погода допомагає українцям. Мовиться про тих, хто в окопах, уночі охороняє безпеку, чи рятується у підвалах, або з любов'ю готує наступний урожай.
Погода у столиці
Діденко заявила, що у столиці середня денна температура становитиме +15...+18 градусів. Орім того, місцевим жителям варто носити з собою парасольки, адже у Києві дощитиме. Також можливі грози. Синоптикиня закликала місцевих жителів не боятися гуркоту грому.
Водночас якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, попри усі погодні умови, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.
Погода у містах України
Ужгород – +21...+23
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +17...+19
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +16...+18
Суми – +16...+18
Полтава – +16...+18
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +16...+18
Харків – +16...+18
Київ – +17...+19
Прогноз погоди на 3 травня / Укргідрометцентр