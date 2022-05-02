Грози та комфортна весняна температура: прогноз погоди на 3 травня

Погода в Україні у вівторок, 3 травня, буде теплою. Температурним рекордсменом стане Ужгород. Там обіцяють до +23 градусів.

Середня денна температура в Україні становитиме +17...+20 градусів. Найпрохолодніше буде у Донецьку та Сімферополі. Там прогнозують лише +15...+17 градусів.

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На Півночі та Сході обіцяють +16...+18 градусів. У Києві, за даними синоптиків, варто очікувати +17...+19 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вівторок завітає до українців з дощами. Також варто очікувати на грози. Водночас й сонце визирне у багатьох областях.

Синоптикиня зауважила, що українська красива природа підтримує українських захисників та захисниць, а також цивільне населення. Весняні пейзажі допомагають боротися з тривогою та долати страхи війни.

Діденко наголосила, що упродовж вівторка, 3 травня, дощитиме на Заході та Півночі. Негода також торкнеться Вінниччини. В областях може лунати грім. Місцевих жителів закликали не лякатися.

Тим часом на Півдні та Сході більшість дня буде сонячною. Прогнозують помірний весняний вітер.

Температура повітря 3 травня очікується комфортною, протягом дня +15...+20 градусів. І нарешті ночі поступово стають трохи теплішими, принаймні, без заморозків,

– мовиться у повідомленні.

Синоптикиня зауважила, що погода допомагає українцям. Мовиться про тих, хто в окопах, уночі охороняє безпеку, чи рятується у підвалах, або з любов'ю готує наступний урожай.

Погода у столиці

Діденко заявила, що у столиці середня денна температура становитиме +15...+18 градусів. Орім того, місцевим жителям варто носити з собою парасольки, адже у Києві дощитиме. Також можливі грози. Синоптикиня закликала місцевих жителів не боятися гуркоту грому.

Водночас якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, попри усі погодні умови, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту. Це рятує життя.

Погода у містах України

Ужгород – +21...+23

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +16...+18

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +16...+18

Харків – +16...+18

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 3 травня / Укргідрометцентр