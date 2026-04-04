Грози у квітні: чи будуть вони та чому складно спрогнозувати явище

В Україні синоптикам стало складніше відстежувати грози через знищення радіолокаційних систем російською армією. Наразі їх можна спрогнозувати максимум за три доби.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомив представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Дивіться також Синоптик розповів, коли потепліє до +20 і де випадуть дощі наступного тижня

Чи чекати на грози у квітні?

На початку квітня 2026 року синоптики попереджали низку областей України про перші весняні грози. Проте, як пояснив Іван Семиліт, завчасно прогнозувати їх складно.

Раніше Україна мала радіолокаційні установки, що допомагали визначати, де саме будуть грози. Але в перший же день повномасштабного російського вторгнення їх знищив агресор.

Наразі синоптики, по суті, працюють з грозами наосліп. У нас немає аерозондування, тобто ми не можемо просканувати атмосферу, і те, як там розвиваються всі процеси. Тож ми не можемо відстежувати локаційно, де в нас будуть утворюватися грози,

– пояснив Семиліт.

Представник Укргідрометцентру назвав ситуацію із засобами спостереження "великою проблемою". За словами Семиліта, зараз синоптики відстежують усе по синоптичних картах чи супутниках, які показують, де гроза є в реальному часі.

Навіть так грози можна передбачити лише за 2 – 3 дні. Спрогнозувати їх на тиждень уперед важко, адже це швидке явище, що розвивається.

Яку погоду чекати найближчим часом?