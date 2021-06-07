Потужні грози накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

7 червня 2021 , 11:57
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Джерело:

Укргідрометцентр

В Україні прогнозують грози та небезпеку виникнення пожеж. Зокрема надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде 7 – 8 червня у шести регіонах України. Грозами накриє всю територію України.

Рятувальники попереджають, що варто дотримуватись правил – не стояти на вулиці під високими деревами або стовпами чи біля рекламних щитів.

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Укргідрометцентр попереджає про грози та пожежну небезпеку

Синоптики прогнозують 7 – 8 червня на всій території України грози. Через це вони огололосили перший жовтий рівень небезпеки. 


Синоптики прогнозують грози на всій території України / Карта Укргідрометцентру

Також протягом двох діб очікують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у:

  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Вінницькій,
  • Сумській,
  • Житомирській областях. 


В Україні прогнозують пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Рятувальники попереджають, що під час грози не можна:

  • використовувати мобільний телефон на відкритому просторі. Окрім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу;
  • стояти на вулиці під високими деревами або стовпами, біля рекламних щитів;
  • у лісі ховатися від грози на узвишші.

Ба більше, на відкритому просторі краще знаходитись в низині або заглиблені.

 

Зверніть увагу! Через сильні дощі у Дніпрі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Станом на ранок 7 червня підтопленими залишаються 26 житлових будинків та 55 подвір'їв. Протягом доби 6 червня вдалося відкачати 40,3 тисячі метрів кубічних води.
Автор: Діана Квасневська