Грози, шквали та град: в Україні оголосили штормове попередження

У низці регіонів України 26 серпня погіршиться погода. Через це рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У центральних регіонах України, а також на Одещині та Миколаївщині прогнозують небезпечну погоду. Зокрема синоптики попереджають про град, грози та шквальний вітер.

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Швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

У яких областях погіршиться погода

Вінницькій області,

Черкаській,

Полтавській,

Одеській,

Миколаївській,

Дніпропетровській,

Кіровоградській.



Де погіршиться погода / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в інших регіонах

Погода в Україні 26 серпня буде дуже різною. На Заході світитиме сонце, а температура повітря становитиме + 19...+21 градус. Опади прогнозують лише на Закарпатті та Волині.

На Сході України буде спекотно – +28...+30 градусів. Водночас мешканцям Центру, Півночі та Півдня слід чекати на грози.