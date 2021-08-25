Грози, шквали та град: в Україні оголосили штормове попередження
25 серпня 2021 , 15:49Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У низці регіонів України 26 серпня погіршиться погода. Через це рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
У центральних регіонах України, а також на Одещині та Миколаївщині прогнозують небезпечну погоду. Зокрема синоптики попереджають про град, грози та шквальний вітер.
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Швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.
У яких областях погіршиться погода
- Вінницькій області,
- Черкаській,
- Полтавській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській.
Де погіршиться погода / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в інших регіонах
Погода в Україні 26 серпня буде дуже різною. На Заході світитиме сонце, а температура повітря становитиме + 19...+21 градус. Опади прогнозують лише на Закарпатті та Волині.
На Сході України буде спекотно – +28...+30 градусів. Водночас мешканцям Центру, Півночі та Півдня слід чекати на грози.