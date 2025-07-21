Знову грози: де вируватиме негода найближчими днями

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, у низці областей України знову очікуються грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях буде негода?

У вівторок, 22 липня, у частині України прогнозують негоду. Так, у західних, а вдень і в Житомирській та Вінницькій областях будуть грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та створити перешкоди для транспорту,

– наголосили в ДСНС.

Де буде негода 22 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, синоптики прогнозували, що 22 липня вночі у західних і східних областях, удень в Україні, крім південного сходу, 23 липня вночі в Україні, крім Заходу та крайнього Півдня, удень на Лівобережжі подекуди буде короткочасний дощ, гроза. Уже 24 липня переважно без опадів.

У найближчі три доби вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі на Заході й Півночі +13 – +20 градусів, удень +23 – +29. Тим часом на решті території +16 – +22 та +27 – +33 градуси відповідно.

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Які наслідки негоди в Україні?