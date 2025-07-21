Знову грози: де вируватиме негода найближчими днями
- Синоптики попереджають про негоду в частині областей.
- Очікується гроза. Через це оголошено I рівень небезпечності.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, у низці областей України знову очікуються грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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В яких областях буде негода?
У вівторок, 22 липня, у частині України прогнозують негоду. Так, у західних, а вдень і в Житомирській та Вінницькій областях будуть грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та створити перешкоди для транспорту,
– наголосили в ДСНС.
Зауважимо, синоптики прогнозували, що 22 липня вночі у західних і східних областях, удень в Україні, крім південного сходу, 23 липня вночі в Україні, крім Заходу та крайнього Півдня, удень на Лівобережжі подекуди буде короткочасний дощ, гроза. Уже 24 липня переважно без опадів.
У найближчі три доби вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі на Заході й Півночі +13 – +20 градусів, удень +23 – +29. Тим часом на решті території +16 – +22 та +27 – +33 градуси відповідно.
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Які наслідки негоди в Україні?
- Зауважимо, 21 липня у ДСНС повідомили, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Вінницькій, Чернівецькій і Рівненській областях.
- Так, надзвичайники працюють уже третю добу поспіль на Вінниччині. Там наробив клопоту сильний вітер. Надзвичайники 6 разів виїжджали на розкряжування дерев, повалених у Хмільницькому та Вінницькому районах, а також у Вінниці.
- Лише за одну добу у Чернівецькій області підрозділи ДСНС 7 разів виїжджали для ліквідації наслідків дощів. Рятувальники працювали як у Чернівцях, так і в області. Зокрема, відкачували воду з підвалів житлових й адміністративних будівель, а ще з прибудинкових територій.
- На Рівненщині 20 липня від негоди постраждав Костопіль. Підтопило 8 приватних садиб, зокрема, приватний будинок. Рятувальники швидко відкачали воду. Також поблизу села Данчиміст розчистили дорогу від дерева, яке впало через пориви вітру.