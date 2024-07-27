На Київщині невдовзі очікується гроза: попередження про небезпечні метеорологічні явища

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 27 липня, в столиці можлива гроза. Жителів столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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"У найближчу годину до кінця дня 27 липня – гроза", – поінформували метеорологи.



У Києві очікується гроза сьогодні / Інфографіка Укргідрометцентру

Рівень пожежної небезпеки високий

Також синоптики попередили, що до 28 липня виключно оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Київщині.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", – йдеться у повідомленні.

До слова, на сьогодні, 27 липня, синоптики прогнозували нестійку погодуз невеликими дощами на Півдні. Вітер північний, північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень на Лівобережжі України місцями пориви, 15 – 20 метрів за секунду. А ось у неділю, 28 липня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, на решті територій без опадів.