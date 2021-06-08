Все вказує на Росію, – розслідувач Bellingcat про справу збитого MH17

Всі докази вказують на причетність Росії до авіакатастрофи МН17. Країна доставила зброю, якою і збили літак над Донбасом.

Мовиться про ракету до самохідного зенітного комплексу (ЗРК) "Бук". Таку заяву зробив журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозєв.

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Причетність Росії до катастрофи МН17

За його словами, наразі немає жодних сумнівів причетності Росії. Журналісти бачили більше доказів, окрім тих, яких представили в суді.

Ми бачили багато доказів, після яких немає іншого пояснення, окрім того факту, що Росія надала зброю, за допомогою якого був збитий (літак – 24 канал) і були вбиті 298 осіб,

– наголосив Грозєв.

Він зауважив, що розслідувачі ретельно вивчили всі доступні дані: телекомунікаційні дані, супутникові фотографії, публікації в соціальних мережах, які розміщували російські окупанти.

. Христо Грозєв був частиною команди, яка збирала основну інформацію про катастрофу Boeing 777.

"Якби Росія хотіла правди, то вона співпрацювала б зі слідством. А вона, як і раніше, відмовляється", – відзначив журналіст. Він зауважив, що слідчі та судді просили в Росії посприяти допиту членів 53-ї бригади і двох військових з 5-ї бригади.

Так Москва могла б відкинути звинувачення і виправдатися, але вона мовчить і не надає доступ. Водночас сама Росія продовжує наголошувати, що її виключили з розслідування і не дають можливості долучатись до нього.

Коротко про авіакатастрофу МН17

Літак МН17 в липні 2014 року збили російські бойовики. Смертельні поранення в авіакатастрофі отримали майже 300 осіб.

У смертельній трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

В Гаазі 7 червня почалось засідання щодо справи МН17, матеріал якої вмістився на 65 тисяч сторінок.



Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу