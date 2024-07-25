Російська розвідка вербує диверсантів через Telegram та TikTok для атак у Європі

Чимала кількість диверсій на користь Росії відбуваються у Європі. Як з'ясували розслідувачі, за ними стоїть спецпідрозділ російської військової розвідки ГРУ.

Для диверсій у Європі вони шукають виконавців через соціальні мережі. Також ГРУ не цурається користуватися послугами криміналітету.

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Як ГРУ вербує виконавців диверсій в Європі

У розслідуванні мовиться, що ГРУ організує диверсії в Європі, вербуючи виконавців через Telegram та TikTok і розплачуючись із ними криптовалютою.

Автори публікації повідомляють, що отримали доступ до документів підрозділу. Звідти вони дізналися, що організаційна структура підготовки до диверсій базується на "агентах-груповодах", якими керує полковник Денис Смолянінов.

Наприклад, на початку 2024 року через Telegram був завербований житель Латвії, який за інструкціями ГРУ кинув коктейль Молотова в Музей окупації в Ризі.

Інша операція, організована цією ж командою, відбулася наприкінці 2023 року, коли кілька молдавських громадян, завербованих через TikTok, намалювали зірки Давида на будинках у Парижі та його передмістях на тлі військової операції в секторі Газа.

Джерела видання також повідомляють, що ГРУ залучає до диверсій криміналітет з Росії, України, Грузії, Вірменії, Молдови та Сербії, використовуючи оперативників МВС для вербування.