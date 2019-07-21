Грубі порушення на 94 окрузі: ЗМІ повідомили про зникнення голови ОВК

Декілька джерел повідомляють про зникнення голови окружної виборчої комісії №94 Світлани Циганій. Після викриття фальсифікацій жінку було госпіталізовано. Про її місцеперебування наразі нічого невідомо.

Журналіст Євген Куксін повідомив, що Циганій викликала собі швидку одразу після того, як стало відомо про масштабні фальсифікації в документах окружної комісії.

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Нардеп Ігор Мосійчук уточнив, що голову комісії госпіталізували до лікарні в місті Українка з підозрою на гіпертонічний криз. Зранку палата виявилася пустою, і ніхто не може її знайти.



Що відомо про порушення на 94 ОВК? Представники об'єднання "Самопоміч" заявили, що керівництво ОВК замінило усіх членів дільничих комісій від партії без їхнього відома за "липовими" поданнями.



У відповідь на це представники "Самопомочі" зробили подання, щоб замінити членів комісії на справжніх, однак в ОВК їм відмовили. Тепер на дільницях в Обухові працюватимуть 182 невідомих члени комісії.



Журналісти змогли пробитися до архіву та знайти "липові" документи, що були затверджені керівництвом ОВК. Партія "Самопоміч" подала всі відповідні скарги. Вони вимагають розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її склад.



Лідер партії Андрій Садовий назвав це безпрецедентною спробою фальшувати вибори. Він повідомив, що за цим фактом відкриють кримінальне провадження, а ЦВК має замінити о 14:00 склад ОВК №94.