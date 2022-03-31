Група депутатів Держдуми відвідали окупований Луганськ, де агітували місцевих на війну

Кілька депутатів російської Держдуми приїхали до тимчасово окупованого Луганська й агітували місцевих мешканців воювати проти України. Проти них порушили справу в СБУ.

Група російських депутатів прибули до Луганська, щоб проводити пропагандистську агітацію. Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Російські депутати цинічно агітують мешканців окупованого Луганська іти воювати проти України. Місцеві збройні формування нібито мають воювати за квазіутворення, яке проголосили на окупованій території Луганщини.

СБУ розпочала провадження проти цих російських депутатів. Щоправда, імен тих, хто наважився на цю агітацію, в СБУ поки не розкривають. Відомо, що очолював групу агітаторів член КПРФ Казбек Тайсаєв.

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