Група "епічних орків" продовжували красти на Сумщині, навіть коли до них підходили ЗСУ

Російські окупанти вторглися в Україну, де вбивають і грабують місцеве населення. Військові РФ крадуть, навіть коли їх чекає рандеву зі Збройними Силами України.

П'ятьох ворогів було ліквідовано

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що окупанти в Дептівці, що на Сумщині, продовжили грабувати, коли поблизу були ЗСУ.

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Вона зазначила, що росіяни "крутитися" біля перекинутого "Уралу", який був набитий награбованим майном українських громадян.

За свою нечувану зверхність окупанти швидко поплатилися. Венедіктова повідомила, що п'ятьох ворогів було ліквідовано.

Ще три російські окупанти потрапили в полон.

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