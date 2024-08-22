Під час евакуації цивільних: група рятувальників "Фенікс" потрапила під ворожий вогонь

Група "Фенікс" продовжує евакуацію цивільних, зокрема, з території Донеччини, де тривають бої. Рятувальники заявили, що потрапили під ворожий обстріл.

У середу, 21 серпня, як пише Державна служба з надзвичайних ситуацій, російські війська відкрили вогонь по евакуаційній групі. Пересувалась вона на мікроавтобусі.

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Росія обстріляла евакуаційний мікроавтобус

На момент обстрілу в авто перебувало 2 рятувальники, поліцейський, а також 3 цивільних громадяни. Серед них – жінка з інвалідністю.

Під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група "ФЕНІКС" потрапила під обстріл російських окупантів,

– наголошують в ДСНС.

На щастя, немає постраждалих серед людей, однак ворожим ударом все ж було пошкоджено евакуаційний автомобіль.

Евакуаційний мікроавтобус з людьми потрапив під обстріл: дивіться відео ДСНС