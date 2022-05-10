Група Макфола-Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 10 травня. Він зачепив важливе питання санкцій.

Цей інструмент є дуже важливим у боротьбі з Росією. Над ними працює група міжнародних експертів, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати цю війну,

– пояснив Зеленський.

За його словами, карта розроблена таким чином, щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів.

Президент запевнив, що це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією.

Проти Росії санкції запроваджує Європейський Союз, США, Велика Британія та інші впливові держави світу. Вони включають низку обмежень і б'ють по найближчому оточенню Путіна та його посіпак. Також постраждали російські банки, підприємства, торгівля. Країні-агресорці навіть прогнозують дефолт.

Санкції проти Росії

З моменту вторгнення в нашу країну світ почав атакувати Росію санкціями за це. Зараз напрацьовують вже 6 пакет санкцій, який має включати нафтове ембарго для країни-окупантки. Водночас у ЗМІ з'являлась інформація, що Євросоюз пом'якшив шостий пакет санкцій проти Росії. Тепер він буцімто не включатиме блокування європейських танкерів, які перевозять російську нафту до третіх країн.

Усі країни G7 зобов'язалися поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти. Сполучені Штати Америки запровадили унікальний пакет узгоджених санкцій проти Росії, який суттєво перешкоджає у війні проти України. Надалі країни "Великої сімки" планують припинення імпортувати російську нафту та зменшити залежність від російської енергетики.

Сполучені Штати Америки запровадили унікальний пакет узгоджених санкцій проти Росії, який суттєво перешкоджає у війні проти України. Надалі країни "Великої сімки" планують припинення імпортувати російську нафту та зменшити залежність від російської енергетики. Також не зволікає з санкціями Велика Британія. Вона продовжує санкційний тиск на Росію і ще й на Білорусь. Департамент казначейства країни вже оголосив про новий пакет обмежень, спрямованих на торгівлю.

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