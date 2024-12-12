Як дізнатися свою групу відключень світла у Львові: інструкція

В Україні зберігається важка ситуація в енергосистемі. Задля справедливого розподілу відключень по всій країні кожна черга ділиться ще на дві пів черги.

Стосовно Львова, то наразі в регіоні діє 12 підчерг. Аби дізнатися, під яку групу відключень ви підпадаєте, можна скористатися кількома способами, передає 24 Канал.

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Графіки відключення у Львові: як дізнатися групу

У Львівобленерго зауважують, що найпростіший спосіб визначити свою групу відключень – за допомогою чат-ботів компанії.

чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів) доступний тут .

(для побутових споживачів) доступний . чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів) доступний тут .

(для побутових споживачів) доступний . чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів) доступний тут .

(для юридичних споживачів) доступний . чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів) доступний тут.

Також ця інформація доступна на сайті "Львівобленерго" за посиланням.

Важливо! Іноді час включення при планових вимкненнях може затримуватися. Адже на багатьох енергооб'єктах вимкнення та увімкнення працівники виконують вручну. Офіційно на знеструмлення та заживлення споживачів виділяється 30 хвилин.

Нагадаємо, від 12 грудня 2024 у Львові та області змінилася кількість підчерг у графіку погодинних відключень. Тепер у регіоні діє 12 підчерг відключень. Раніше їх було 6. Причиною стали зміни до Інструкції про складання і застосування графіків відключення, внесені Міненерго.

У компанії зазначили, що здійснено персональну розсилку інформації про зміну підчерги у чат-ботах.