Група ентузіастів-програмістів створила програму, яка допомагає українським військовим

Війну виграє той, хто краще керує своєю армією і йде хоч на крок попереду ворога. Армія може бути величезною, але без управління – то просто велика юрба. Або гарматне м'ясо.

Є вдосталь прикладів у минулому. На щастя, ми живемо в часи цифрових технологій. І можемо мати перевагу в управлінні саме завдяки їм.

Ще на початку війни, в 2014 році, розуміючи, що українська (але ще сильно совкова в усіх сенсах) армія потребує новітніх інструментів для керування боєм, група ентузіастів-програмістів створила унікальну систему. Називається вона мудро – геоінформаційна система "Арта" ( ГіС Арта).

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Отже, хлопці на власному ентузіазмі, працюючи ночами та у весь вільний час створили програму, яка мала важливу перевагу над аналогічними. Програма працює на захищених ноутбуках, створюючи мережу, яка не є ієрархічною. У програмі є мапа, і функціонал для нанесення цілей, створення баз даних, керування боєм тощо. При цьому кожен ноутбук ГІС "Арта" – це незалежний сервер, який має власний доступ до супутникового зв'язку, може працювати як самостійно (офлайн, незалежно від наявності Інтернету), так і онлайн – обмінюватись даними по захищеному зв'язку.

У 2015 році ми з вами долучились до проекту. Кошти, які ви надсилаєте, акумулював фонд, закуповував ноутбуки, комплекти супутникового зв'язку, сплачував за Інтернет. А хлопці з ГІС "Арта" забезпечували цілодобову підтримку користувачів, ремонт тощо (все це на волонтерських засадах). Була напрацьована ефективна взаємодія. Так воно відбувається і досі.

Але оскільки наша головна мета – дати армії найкращі засоби для максимальної боєздатності, то паралельно, ще в 2015-му, ми почали працювати над тим, щоб армія мала цю систему офіційно. За нашою ініціативою проводились презентації, випробування, перемовини тощо. Зокрема ми просили ГШ та МО створити механізми, щоб держава могла хоча б сплачувати послуги зв'язку (які в перерахунку на 1 підрозділ становлять лише 5-8 тисяч гривень на місяць), а ми будемо підтримувати все інше. Але, на жаль, надворі весна 2019 року, а програма досі на плечах благодійників та волонтерів ГІС "Арта".

Кількість ноутбуків на фронті нині сягає близько 200 одиниць, забезпечені майже всі підрозділи, сумарна вартість оплати супутникового зв'язку сягнула 1 млн грн на рік. Це і стало переломним моментом, після якого ми зрозуміли, що необхідність оптимізації неминуча, і ми вимушені були повідомити підрозділам, що будемо й надалі закуповувати та обслуговувати ноутбуки, але послуги зв'язку будуть за ними.

Наразі більшість підрозділів знайшла можливість продовжувати роботу з програмою. І це говорить про те, що програма потрібна і дієва!

Отже, волонтери ГІС "Арта" продовжуть забезпечувати техпідтримку, фонд закуповувати та ремонтувати ноутбуки. І ми як виняткові оптимісти сподіваємось, хтось у військовому керівництві прочитає цей допис, і держава врешті-решт підхопить успішний проект і буде максимально його застосовувати, щоб бити ворога.

А вас, як завжди, ми просимо підтримувати свою армію! Один захищений ноутбук з комплектом супутникового зв'язку – потреба славетної 93-ї бригади. Вартість обладнання – 70 000 грн. Переходьте та зробіть свій внесок в ефективне керування боєм!

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