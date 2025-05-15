Намагалися вивісити прапор Росії: у селі Багатир на Донеччині ліквідували групу росіян

Українські військові ліквідували групу росіян, яка потрапила в Багатир Донецької області й намагалася вивісити російський прапор. Окупанти активно тиснуть на це село.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Там також припускають, що росіяни пізніше можуть похизуватися "підняттям" прапора над населеним пунктом.

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Що про це відомо

За словами аналітиків, росіяни здійснюють активний тиск піхотою на Багатир, часто використовуючи мотоцикли. Вони проникають у село, переховуються у будинках і намагаються накопичуватися для подальшого просування.

Повідомляють, що зараз вони змогли пройти в південну частину населеного пункту, але українські бійці стараються знищувати все, що рухається в сторону села і зачищати місцевість, коли окупанти намагаються лізти глибше.

Сьогодні пі***и, які просочились в Багатир хотіли вивісити свою тряпку. Були знищені,

– ідеться у повідомленні.



Сили оборони знищили групу росіян / Фото DeepState

До слова, напередодні аналітики DeepState повідомляли про просування росіян у напрямку Малинівки, Багатиря та біля Новосілки на Донеччині. Відомо, що поблизу Багатиря уже тривалий час відбуваються бойові дії.