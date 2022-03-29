"Груz 200": ЗСУ показали фото ліквідованих російського командира взводу і його підлеглих
29 березня 2022 , 10:36Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
Україна вже понад місяць дає рішучу відсіч російським окупантам. Ворог зазнає нищівних втрат у живій силі та техніці.
СтратКом ЗСУ оприлюднив імена, звання, походження і фото чергової порції 200-х рашистів 29 березня. Результатами успішного "українського сафарі 2.0" 28 березня поділились на офіційній сторінці у фейсбук.
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"Груz 200" відправився додому на Росію
Заблукалих на "навчаннях" окупантів Збройні Сили України вже відправили "у правильному вигляді" додому. Грузом 200 стали:
- командир взводу Володимир Потапов з Гур'євська Кемеровської області;
- лейтенант Руслан Маліков з Урюпінська;
- старший лейтенант Олександр Потапенков з села Базарний Сизган Ульяновської області;
- старший лейтенант Яшнар Бекназаров з Якутії;
- лейтенант Дамір Ісламов з Леніногорська
Знищені окупанти / Фото СтратКом ЗСУ
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