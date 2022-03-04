Грузини готові повертати свої землі: закликають почати наступ на Абхазію

Грузини готові повертати свої землі, які захопила Росія. Йдеться про Абхазію та Самачабло (шіда картлі).

На зверненні грузинські воїни, які набули бойовий досвід на війні в Україні, закликають розпочати наступ на Абхазію та Самачабло (шіда картлі).

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Так тримати! Відновлення територіальної цілісності Грузії – підтримуємо. Зараз унікальний шанс для всіх народів повернути те, що вкрали в них росіяни,

– записали звернення грузини.

Нагадаємо, що грузини масово вийшли на акції проти влади, яка не підтримала нашу державу. Громадяни вимагають відставки влади. Також відомо, що з Грузію в Україну вирушили сотні добровольців, які приєднаються до української армії, аби зупинити агресора.

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