Грузинська опозиція оголосила про безстрокові акції протесту по всій Грузії

Лідери грузинської опозиції заявили, що з 20 березня переходять на "надзвичайний режим роботи". Вони планують влаштувати безстрокові протести по всій країні.
Джерело:"Ехо Кавказу"
Таку заяву зробив член опозиційної партії "Національний рух" Заал Удумашвілі. За його словами, 15 травня опозиція збереться на акцію протесту на проспекті Руставелі, а до того мітинги проходитимуть у Тбілісі та інших регіонах.
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Він додав, що опозиція планує поїхати "до кожного міста, кожного села, у кожну родину", щоб переконати населення, що ця боротьба дійсно має сенс.
Правда за нами. Це буде жорсткий, безперервний протест, що у кінцевому підсумку призведе до перемоги та позитивних змін в країні,
– сказав Удумашвілі.
Зауважимо, що напередодні грузинська опозиція заявила, що поновлює протестні акції після провалу переговорів з панівною партією "Грузинська мрія".
Що цьому передувало
Раніше у Грузії відбулися консультації для розв’язання політичної кризи у країни. До слова, криза почалася в Грузії після парламентських виборів восени 2020 року. У консультації взяли учать:
- чинна влада,
- представники опозиції,
- представник глави Євроради Шарль Мішель,
- дипломат Крістіан Даніельсон.
Переговори тривали тиждень. Останній раунд завершився 18 березня і тривав понад 9 годин. Вже після опівночі оголосили, що сторони не зуміли дійти згоди.
Каменем спотикання виявилися 2 питання:
- призначення дострокових виборів,
- звільнення голови партії "Єдиний національний рух" Нікі Мелія і співвласника опозиційного телеканалу Георгія Руруа, яких опоненти влади вважають політичними в'язнями.