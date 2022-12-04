Грузинські добровольці потрапили в оточення під Бахмутом: багато загиблих, командир – поранений

Грузинські військові, які прийшли захищати Україну у війні проти російських загарбників, потрапили в оточення під Бахмутом. У рядах добровольців є втрати, зокрема відомо, що поранення отримав їхній командир.

Сумну новину повідомив доброволець Ромео Парулава. За його словами, щонайменше 5 бійців – загинули.

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Всі вони служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.

Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих,

– сказав Парулава.

Напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом 5 грузинів:

Авто Руруа,

Ромео Пічхая,

Ромео Кварацхелія,

Бадрі Маркелія,

Мераба Аладашвілі.



Грузинські добровольці, які загинули в Україні / Фото Олега Панфілова

У суботу президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття сім'ям загиблих добровольців.

24 канал долучається до слів співчуття та дякує загиблим героям, які прийшли боронити нашу землю від окупантів.

Як грузини боряться за нашу свободу

На боці України зараз воюють до 1500 грузинських бійців. Частина проживала в Україні, частина – приїхала сюди після початку війни як добровольці.

Перший грузин-доброволець загинув 18 березня. Станом на 4 грудня в боях на боці Збройних Сил України загинули 33 грузини.

Яка зараз ситуація біля Бахмута

Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Попри це, речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: воїни ЗСУ контролюють ситуацію.

Череватий спростував російський фейк про те, що Бахмут начебто перебуває у напівоточенні. Тим часом російські окупанти отримали декілька потужних "подарунків" від наших ракетних військ. Вони дещо погасили оптимізм загарбників.