Грузинські спецслужби могли прослуховувати дипломатів США, ЄС та Ізраїлю

У відкритому доступі 13 вересня з'явилися документи, які називають таємними записами Служби держбезпеки Грузії. Вони містять деталі розмов дипломатів ЄС, США, Ізраїлю.

За даними видання, 3 000 файлів, що нібито розкривають стеження спецслужби, стосуються здебільшого духовенства та компромату на них.

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Однак там містяться й розмови журналістів, опозиціонерів, держслужбовців і дипломатів. Декілька з них вже підтвердили справжність розмов.

Що пишуть інші ЗМІ

Телекомпанія "Формула" повідомила, що в одному з документів відображені розмови:

посла ЄС Карла Хартцеля зі співробітниками, де він говорить про зустріч 9 жовтня 2020 року з представниками грузинського духовенства;

посла з одним зі співробітників, у якій вони обговорюють ситуацію в Грузинській православній церкві;

помічника посла США Келлі Дегнан із представником МЗС Грузії, де також обговорюється зустріч 9 жовтня;

посла Ізраїлю Рада Гідора з протоієреєм Георгієм Звіададзе про антисемітські заяви митрополита Іоанна Гамрекелі та інших представників духовенства.

Телекомпанія "Мтаварі архі" інформує, що серед записів є внутрішні розмови з посольства США, зокрема комунікаційниці посольства Кетрін Швейцер і співробітника з політичних питань щодо зйомок відео до дня незалежності.

Деякі записи схожі на розмови представників посольств Естонії та Німеччини.

Чинна влада звинуватила опозицію

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі після появи документів у відкритому доступі спершу звинуватив найбільшу опозиційну силу "Єдиний національний рух".

Я не кажу, що це опозиція записує розмови і поширює файли, але вони стоять за всією цією фальсифікацією. Ми розуміємо, що вся ця кампанія, спрямована проти церкви й уряду, тепер ще й проти дипломатів, слугує вузьким партійним інтересам,

– сказав він.

Згодом урядовець припустив, що до витоку могли бути причетними попередній прем'єр Георгій Гахарія і тодішній заступник глави СДБ Александр Ходжеванішвілі.

Своєю чергою Гахарія в телеефірі заперечив, що як прем'єр володів інформацією про подібні прослуховування, хоча отримував дані від Служби держбезпеки.

Прокуратура Грузії вже розпочала розслідування за фактом витоку таємних записів.