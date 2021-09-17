Грузинські спецслужби могли прослуховувати дипломатів США, ЄС та Ізраїлю
Джерело:Civil.ge
У відкритому доступі 13 вересня з'явилися документи, які називають таємними записами Служби держбезпеки Грузії. Вони містять деталі розмов дипломатів ЄС, США, Ізраїлю.
За даними видання, 3 000 файлів, що нібито розкривають стеження спецслужби, стосуються здебільшого духовенства та компромату на них.
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Однак там містяться й розмови журналістів, опозиціонерів, держслужбовців і дипломатів. Декілька з них вже підтвердили справжність розмов.
Що пишуть інші ЗМІ
Телекомпанія "Формула" повідомила, що в одному з документів відображені розмови:
- посла ЄС Карла Хартцеля зі співробітниками, де він говорить про зустріч 9 жовтня 2020 року з представниками грузинського духовенства;
- посла з одним зі співробітників, у якій вони обговорюють ситуацію в Грузинській православній церкві;
- помічника посла США Келлі Дегнан із представником МЗС Грузії, де також обговорюється зустріч 9 жовтня;
- посла Ізраїлю Рада Гідора з протоієреєм Георгієм Звіададзе про антисемітські заяви митрополита Іоанна Гамрекелі та інших представників духовенства.
Телекомпанія "Мтаварі архі" інформує, що серед записів є внутрішні розмови з посольства США, зокрема комунікаційниці посольства Кетрін Швейцер і співробітника з політичних питань щодо зйомок відео до дня незалежності.
Деякі записи схожі на розмови представників посольств Естонії та Німеччини.
Чинна влада звинуватила опозицію
Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі після появи документів у відкритому доступі спершу звинуватив найбільшу опозиційну силу "Єдиний національний рух".
Я не кажу, що це опозиція записує розмови і поширює файли, але вони стоять за всією цією фальсифікацією. Ми розуміємо, що вся ця кампанія, спрямована проти церкви й уряду, тепер ще й проти дипломатів, слугує вузьким партійним інтересам,
– сказав він.
Згодом урядовець припустив, що до витоку могли бути причетними попередній прем'єр Георгій Гахарія і тодішній заступник глави СДБ Александр Ходжеванішвілі.
Своєю чергою Гахарія в телеефірі заперечив, що як прем'єр володів інформацією про подібні прослуховування, хоча отримував дані від Служби держбезпеки.Зверніть увагу! Прокуратура Грузії вже розпочала розслідування за фактом витоку таємних записів.