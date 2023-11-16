На війні загинули двоє бійців "Грузинського Легіону"

Виконуючи операцію на Донеччині загинули двоє військових. Вони служили у лавах "Грузинського Легіону".

Про загибель військових – Рамаза Фетелава та Бека Ломашвілі повідомили на фейсбук-сторінці Легіону, передає 24 Канал.

Дивіться також Отримав нагороду від Залужного: у боях біля Авдіївки загинув герой "Моцарт"

Деталі операції

Грузинські бійці загинули під час наступальних дій на Донеччині. В результаті операції поранення отримали ще дев'ятеро військових, троє з них перебувають у важкому стані.

Грузинський Легіон висловив щирі співчуття родинам загиблих.

На війні загинули українські спортсмени