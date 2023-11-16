На війні загинули двоє бійців "Грузинського Легіону"
16 листопада 2023, 18:21Читать новость на русском
Джерело:Грузинський Легіон
Виконуючи операцію на Донеччині загинули двоє військових. Вони служили у лавах "Грузинського Легіону".
Про загибель військових – Рамаза Фетелава та Бека Ломашвілі повідомили на фейсбук-сторінці Легіону, передає 24 Канал.
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Деталі операції
Грузинські бійці загинули під час наступальних дій на Донеччині. В результаті операції поранення отримали ще дев'ятеро військових, троє з них перебувають у важкому стані.
Грузинський Легіон висловив щирі співчуття родинам загиблих.
На війні загинули українські спортсмени
- На фронті загинув Олексій Логінов. Йому було 23 роки. У мирному житті хлопець навчався на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професійно займався хокеєм. Колись він був воротарем білоцерківського Білого Барса. З початком повномасштабної війни Олексій Логінов добровольцем пішов на фронт.
- Ворожий уламок забрав життя шахіста Сергія Мазурова. Він був кандидатом у майстри спорту, але з початком повномасштабної агресії поповнив лави ЗСУ, служив бойовим медиком. Сергій неодноразово рятував побратимів з поля бою. на момент загибелі йому було 25 років.
- Назавжди 50 залишиться колишньому футболісту та дитячому тренеру Сергію Чмирю. Він воював на Донбасі у складі 118-ї механізованої бригади. Загинув, коли рятував своїх побратимів.