Грузинський телеканал "Руставі-2", в ефірі якого обматюкали Путіна, виставили на продаж

Через брак коштів власник однієї з найпопулярніших грузинських телекомпаній "Руставі-2" Кібар Халваші заявив про готовність продати її. При цьому він наголосив, що купити телеканал може будь-хто охочий, окрім третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Халваші планує продати телекана через прозорий аукціон тому, хто запропонує найвищу ціну, зазначається у повідомленні на сайті "Руставі-2".

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Щоб взяти участь в аукціоні, охочі придбати "Руставі-2" мають у найближчі дні публічно оголосити про намір купівлі і внести на спеціальний рахунок 1 мільйон доларів для підтвердження своїх намірів. У випадку невдачі у конкурсі, цю суму повернуть заявнику.

Кожен, хто бажає відповісти на мою пропозицію, буде зобов'язаний висловити свою позицію публічно, після чого я буду готовий до обговорення. Сподіваюся, "Руставі 2" знову стане успішною компанією. До цього часу ми продовжуємо працювати над подоланням поточних проблем та вирішенням першочергових завдань,

– наголосив Кібар Халваші.

Що відомо про телеканал "Руставі-2"?Найгучніше назва грузинського телеканалу зазвучала після 8 липня, коли журналіст Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав Володимира Путіна російською мовою. Він назвав його смердючим окупантом та грубо висловився про його рідних.



Згодом у відповідь на провокацію, яку росіяни готували під назвою телемосту "Надо поговорить", 24 канал підготував спільний телеміст з "Руставі-2".



Крім того, Прокуратура Грузії стверджує, що екс-гендиректор ТК "Руставі-2" Ніка Гварамія зловживав своїми керівними повноваженнями. За версією слідства, на початку 2015 року Гварамія від імені телеканалу уклав контракт на розміщення реклами з компанією, яка належить його друзям. Однак гроші в сумі 6,8 мільйона ларі не були сплачені.