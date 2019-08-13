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      Грузинський телеканал "Руставі-2", в ефірі якого обматюкали Путіна, виставили на продаж

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      Власник грузинського "Руставі-2" заявив про продаж телеканалу
      Власник грузинського "Руставі-2" заявив про продаж телеканалу / ekhokavkaza.com

      Через брак коштів власник однієї з найпопулярніших грузинських телекомпаній "Руставі-2" Кібар Халваші заявив про готовність продати її. При цьому він наголосив, що купити телеканал може будь-хто охочий, окрім третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

      Халваші планує продати телекана через прозорий аукціон тому, хто запропонує найвищу ціну, зазначається у повідомленні на сайті "Руставі-2".

      Цікаво! Яніна Соколова прокоментувала скандальне звернення грузинського ведучого, який обматюкав Путіна

      Щоб взяти участь в аукціоні, охочі придбати "Руставі-2" мають у найближчі дні публічно оголосити про намір купівлі і внести на спеціальний рахунок 1 мільйон доларів для підтвердження своїх намірів. У випадку невдачі у конкурсі, цю суму повернуть заявнику.

      Кожен, хто бажає відповісти на мою пропозицію, буде зобов'язаний висловити свою позицію публічно, після чого я буду готовий до обговорення. Сподіваюся, "Руставі 2" знову стане успішною компанією. До цього часу ми продовжуємо працювати над подоланням поточних проблем та вирішенням першочергових завдань,
      – наголосив Кібар Халваші.

      Що відомо про телеканал "Руставі-2"?Найгучніше назва грузинського телеканалу зазвучала після 8 липня, коли журналіст Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав Володимира Путіна російською мовою. Він назвав його смердючим окупантом та грубо висловився про його рідних.

      Згодом у відповідь на провокацію, яку росіяни готували під назвою телемосту "Надо поговорить", 24 канал підготував спільний телеміст з "Руставі-2".

      Крім того, Прокуратура Грузії стверджує, що екс-гендиректор ТК "Руставі-2" Ніка Гварамія зловживав своїми керівними повноваженнями. За версією слідства, на початку 2015 року Гварамія від імені телеканалу уклав контракт на розміщення реклами з компанією, яка належить його друзям. Однак гроші в сумі 6,8 мільйона ларі не були сплачені.

      blog_ava
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      Теги: Новини Грузії Медіа Міхеїл Саакашвілі
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