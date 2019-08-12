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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Суд визначився із запобіжним заходом для екс-гендиректора телеканалу, на якому обматюкали Путіна

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      Нікі Гварамія
      Нікі Гварамія / Фото з відкритих джерел

      Тбіліський міський суд обрав заставу у розмірі 40 тисяч ларі (13,6 тисячі доларів), як запобіжний захід для колишнього генерального директора рейтингової опозиційної компанії "Руставі 2" Нікі Гварамія.

      Місцеве видання Грузія Online повідомило, що спершу генеральна прокуратура Грузії встановила розмір застави в розмірі 80 тисяч ларі (27,3 тисячі доларів), проте міський суд обрав заставу в розмірі 40 тисяч ларі (13,6 тисячі).

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      Зазначається, що сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб суд заборонив Гварамії залишати Грузію без повідомлення слідчих органів до закінчення розслідування. Разом із заставою, суд також задовольнив вимогу про заборону на виїзд за кордон без попередження.

      Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт і не збирається виконувати жодного рішення суду, крім арешту або звільнення. На засіданні він заявив, що не має наміру виплачувати заставу. Офіційно цю ж позицію озвучив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі.

      На виплату застави у Гварамія є 30 днів. Якщо у встановлені законом терміни, він не зробить цього, прокуратура зможе повторно звернутися до суду, зажадавши змінити запобіжний захід на більш суворий.

      Що сталось на грузинському телеканалі?Ще 8 липня журналіст Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав президента РФ російською мовою. Він назвав його смердючим окупантом та грубо висловився про його рідних.

      Грузинська влада різко засудила дії журналіста Георгія Габунії. На каналі ведучого відсторонили від роботи на два місяці, проте не звільнили. Під будівлею телеканалу одразу зібрався мітинг і каналу довелося тимчасово зупинити ефір.

      У Росії інцидент було засуджено на найвищих рівнях влади. Держдума пригрозила додатковими санкціями державі. Сам Путін заявив, що нібито не накладав би санкції на країну через висловлювання ведучого. 

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      Теги: Новини політики Новини Грузії ЗМІ Медіа Володимир Путін
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