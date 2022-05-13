Грузія може наважитися відновити свою територіальну цілісність, – Фейгін

Попри те, що в Грузії запевнили, що країна не звільнятиме свої окуповані Росією території військовим шляхом, вони таки спробують повернути свої землі.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Про це він сказав 24 каналу.

Раніше Грузія не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом

Річ у тім, що Кремль може погрожувати відкрити новий фронт, наприклад, в Грузії. За словами експерта, у цій країні загалом дуже непроста ситуація у владі.

Але я охоче повірю, що в якийсь момент Грузія все ж таки наважиться відновити свою територіальну цілісність, знаючи про те, що основні сили Росії вже передислокували у зону бойових дій в Україні

– вважає Фейгін.

Тож він не виключає того факту, що ситуація може змінитись вже у найближчій перспективі. Однак поки що вона так не виглядає, оскільки країна зараз побоюється зробити якийсь провокативний крок й викликати "гнів Москви". Однак через певний час цей гнів не можна буде реалізувати, оскільки Росія може лише погрожувати.

"Зона нестабільності" Кремля

Однак Фейгін вважає, що узагалі весь проблемний для Москви контур – і невизнане Придністров'я у Молдові, й Грузія з її Південною Осетією й Абхазією, й частково Вірменія, у якій теж не все так просто – це певна "зона нестабільності" для Росії.

"Тому Москві потрібно показати хоч якийсь результат в Україні, який можна подати як відносну перемогу або "непоразку", щоб підтримувати свій статус у цих країнах", – зазначив правозахисник.

Які заяви лунали раніше

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ніякого "другого фронту" не буде. Тобто країна не звільнятиме свої окуповані території військовим шляхом.

Річ у тім, що напередодні радник глави Офісу Президента Олексій Аресович висловив таку думку, що Грузія зараз має історичну можливість деокупувати Абхазію та Південну Осетію, бо країна отримає підтримку всього світу.

У 2008 році Росія окупувала 20% території Грузії, створивши там "фейкові республіки" – Абхазію та Південну Осетію. Весь цивілізований світ їх не визнав.

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