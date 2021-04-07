Грузія пообіцяла допомогти Україні стримувати агресію Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм грузинським колегою Давідом Залкаліані. Обговорили, зокрема, ситуацію на кордонах України.

Український урядовець поінформував Залкаліані про дестабілізуючі дії з боку Кремля. Зокрема – про загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та у Криму.

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Кулеба звернув увагу й на те, що Росія не хоче підтвердити відданість режиму припинення вогню. Натомість активно нарощує війська біля кордонів України.

Очільник українського МЗС також наголосив на інтенсивному поширенні прокремлівської пропаганди, яка розпалює ворожнечу та спотворює дійсність.

Відповідь грузинського міністра

Залкаліані також підтвердив незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнив, що Грузія є солідарною з нею.

Він наголосив, що Грузія готова долучитися до міжнародної підтримки України для стримання агресії Росії. Й додав, що мовиться про різні формати.

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Про що ще спілкувалися

Крім цього, міністри закордонних справ також обговорили підготовку до установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться у Києві. Його проведення запланували на 23 серпня.

Кулеба звернувся до Залкаліані з проханням посприяти неупередженому розгляду справи затримання яхти з українцями Дяченком та Хомичем – для їхнього якнайшвидшого звільнення.

Дяченка та Хомича затримали ще у листопаді 2020 року. Їх звинуватили у нібито незаконному перетині кордону Грузії. Захист наголошує, що це не так.